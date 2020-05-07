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  3. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 'İmmün plazma' çabuk iyileştiriyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 'İmmün plazma' çabuk iyileştiriyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 'İmmün plazma' çabuk iyileştiriyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Çelik, “İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık” dedi. 


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