Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil

Prof. Dr. Ahmet Demircan, “Ne kadar az hareket olursa bu virüs enfekte edecek kişi bulamıyor. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı. Kurban Bayramı’nda birlikte olmak için bu dönemleri sıkı tutmak lazım. Bu bayramda da ne kadar evde kalırsak inanın ki bayram sonrası çok daha rahat olacağız” dedi.

İNDİRİM KORONA DİNLEMİYOR!



Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen İstanbullu indirimi görünce uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğun maske taktığı kuyrukta, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı.