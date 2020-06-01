01 Haziran 2020 Pazartesi 02:51 | Son Güncelleme:
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İsmail Demircan: Alternatif ilacımız var
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İsmail Demircan, tedavide kullanılan ve tartışma yaratan ‘hidroksiklorokin' ilacıyla ilgili açıklama yaptı.
Demircan “Biz bunun düzenlemesini yapıyoruz Bilim Kurulu’nda. Bugün, yarın yayımlanacak. Ya hastanede dozunu azaltarak kullanacağız ya da alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz” dedi.
Demircan, “Hidroksiklorokinin kalp şeridinde gördüğümüz bir mesafeyi uzatması, onun da kalpte bir ritim bozukluğu yapması, onun da daha sonra zararlarının olabilme ihtimalleri vardı” diye konuştu.