Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İsmail Demircan: Alternatif ilacımız var

Demircan “Biz bunun düzenlemesini yapıyoruz Bilim Kurulu’nda. Bugün, yarın yayımlanacak. Ya hastanede dozunu azaltarak kullanacağız ya da alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz” dedi.

Demircan, “Hidroksiklorokinin kalp şeridinde gördüğümüz bir mesafeyi uzatması, onun da kalpte bir ritim bozukluğu yapması, onun da daha sonra zararlarının olabilme ihtimalleri vardı” diye konuştu.