Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Haziran başında bulaştırıcılık azalacak

ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüsün mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü şehirlerde sıcaklığın 5-11 derece, nem oranının da yüzde 50-80 olduğu tespit edildi. Hava sıcaklığıyla salgın arasında bir bağ bulunduğunu bu araştırmanın ispatladığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, “Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, inşallah haziran başına bir rahatlama olacağını umuyorum” dedi.

Ünal ayrıca “Kendi hastanemdeki deneyimi söyleyebilirim, çok şükür tedavilere cevaplarımız başladı. İyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Ünal, virüsün Türkiye’ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını belirterek, “Mesajı kaçırmayalım ne olur: Evde otur, ellerini yıka” şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise ABD’deki araştırmayı şöyle yorumladı: “Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve nem oranının da yüksek olduğu bölgelerde daha az bulaşma görülüyor. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcılığın azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber. Ancak iklim tek etken değil. Lütfen evde olalım, evde kalalım.”