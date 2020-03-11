Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de ilk corona virüs vakası açıklandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada bir vatandaşımızın test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Toplantıyı bekleyen vatandaşlar toplantının saat kaçta yapılacağını merak ediyor.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.

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