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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:14 | Son Güncelleme:

Koronavirüs Bilim Kurulu, İstanbul'da toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, İstanbul'da toplanıyor

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun, vaka sayılarının ülke genelinde yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak."

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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