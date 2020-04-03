Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6912
  • 7,2634
  • 346.082
  • 89510.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez "video konferans" yöntemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez "video konferans" yöntemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez "video konferans" yöntemiyle toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

AA


Aile değil suç çetesi! 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı var

Aile değil suç çetesi! 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı var

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyü, 'Kuş Cenneti'ne dönüşecek

Türk tıp dünyasının acı günü... Ünlü profesöre veda edildi