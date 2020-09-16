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16 Eylül 2020 Çarşamba 09:42 | Son Güncelleme:

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
AA

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Salgında gelinen son durumun değerlendirileceği kurul toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Salgında gelinen son durumun değerlendirileceği kurul toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durum masaya yatırılacak.

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