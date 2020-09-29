Koronavirüs belirtilerine üç semptom daha eklendi: İşte yeni bulgular

Farklı kişilerde farklı semptomlarla görülen yeni tip koronavirüste yeni ve değişik nörolojik bulgulara rastlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, uykusuzluk, beyin iltihabı ve menenjit bulgularının da artık koronavirüsle ilişkilendirildiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Guillain- Barre Sendromu denilen sinir sistemini tutan daha başka tablolarda vaka sunumları şeklinde görüldüğünü kaydeden Taşova, "Fakat nörolojik tutulumları oldukça ciddi takip edilen bir tablo. Değişik deri döküntüleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 'Covid ayak baş parmağı' denilen parmakta kızarıklık, şişlik görülmeye başladı. Bunlar vakanın çok görülüp, vakalara çok dikkatli konsantre olarak bakılmasıyla da tespit edilen bulgular oldu" dedi.

"BİR ÖNCEKİ AŞI DİĞERİNİ TAM ANLAMIYLA KAPSAYAMIYOR"

Prof. Dr. Yeşim Taşova, toplumun yüzde 60- 70'inin bu hastalığı geçirmesi ya da aşının bulunmasıyla oluşacak antikorların insanları bağışık hale getirmesiyle bu salgının son bulabileceğini belirtti.

Güvenilir bir aşıda, iyi bir antikor oluşturabilmesi için bu antikorların koruyucu seviyede olmasının ve uzun süre kalmasının en önemli noktalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Taşova, "Grip aşısını her yıl yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü vücut yapısında önemli değişikliklere neden olacak mutasyonları oluşuyor. Bir önceki aşı diğerini tam anlamıyla kapsayamıyor. Bunda da öyle bir durumun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ben aşı çalışmalarından umutluyum, çok güzel sonuçlar geliyor" dedi.