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  3. Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor

Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor

Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçileri atık su konusunda uyardı. Bakanlık, koronavirüsünün musluk suyunda 10, atık sularda ise 100 gün yaşayabildiğini hatırlatarak, virüsün klor vb. dezenfektanlara karşı savunmasız olduğu belirtildi.

YELDA GÖKDAĞ

Bakanlık, atık su arıtma tesislerine dezenfeksiyon ünitesi eklenmesini istedi. Bakanlık, “Öncelikle mevcut dezenfeksiyon ünitelerinin acilen doğru şekilde çalıştırılması sadece KOVID-19 değil, diğer hastalıklarla ilgili enfeksiyon risklerini de büyük ölçüde azaltacaktır” dedi.


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