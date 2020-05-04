Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor

YELDA GÖKDAĞ



Bakanlık, atık su arıtma tesislerine dezenfeksiyon ünitesi eklenmesini istedi. Bakanlık, “Öncelikle mevcut dezenfeksiyon ünitelerinin acilen doğru şekilde çalıştırılması sadece KOVID-19 değil, diğer hastalıklarla ilgili enfeksiyon risklerini de büyük ölçüde azaltacaktır” dedi.