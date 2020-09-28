Koronavirüs aşısının önemli gelişme! Faz 3 çalışmalarına başlandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve aşı ve süreç ile ilgili bilgi verdi.