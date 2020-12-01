Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı! Türkiye için aşılama tarihi belli oldu

Türkiye'de aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon doz koronavirüs aşısı gelecek. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Sağlık Bakanı Koca resmi Twitter hesabından, koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

ARALIK VE OCAK AYINDA BAŞLIYOR



Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz.

YERLİ AŞI NİSAN'DA

Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz.