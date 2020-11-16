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  • ABD'li Moderna şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı
16 Kasım 2020 Pazartesi 15:36 | Son Güncelleme:

ABD'li Moderna şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı

ABD'li Moderna şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı
İHA

Son dakika haberine göre, koronavirüs aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği potansiyel koronavirüs aşısının virüse karşı yüzde 94.5 etkili olduğu saptandı.

Son dakika haberi... ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.

ABD merkezli Moderna şirketinin koronavirüse karşı yüzde 94,5 etkili olduğu açıklanan aşısı için 30 binden fazla katılımcıyla çalışma yürütüldü.

Almanya merkezli BionTech ile ABD merkezli Pfizer'in ortak ürettikleri aşı koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olurken Rusya merkezli Gamaleya şirketinin Sputnik V aşısı ise yüzde 92 etkili.

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