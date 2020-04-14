Koronavirüste yeni gelişme! Türkiye dahil 22 ülke bir araya geldi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, corona virüsün yol açtığı hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilmesini gerçekleştirecek.

GENETİK YAPILARI İNCELENECEK

Corona virüs Kovid-19'un genetik şifreleri, 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek. Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak

GENOM DİZİLEMESİ YAPILACAK

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, "Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız" diye konuştu.