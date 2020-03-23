Korona üzerinden çirkin siyaset

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabı üzerinden bir belediye çalışanının metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaştı. Ongun, “Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz” mesajı yazdı. Ongun, tweetine etiketlediği Çekmeköy Belediyesini ve Belediye Başkanı Ahmet Poyrazı’ı suçladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’ın çöpü atan şahsın Çekmeköy Belediyesi çalışanı olmadığını tam tersine Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Ongun, özür dilemek zorunda kaldı.

Murat Ongun, yaptığı paylaşımda büyük bir hataya imza attı.

Halk TV’de ise Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programında konuğu Şeyda Taluk, koronavirüs konusunda tepki çeken bir açıklama yaptı. AK Parti seçmeninin ağırlıklı olarak yaşlılardan oluştuğunu iddia eden Taluk, asıl tehlikede olanların AK Parti seçmeni olduğunu savundu.

ZÜLFÜ LİVANELİ DOKTORLUĞA SOYUNDU



Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, koronavirüsten korunma iddiasıyla sıtma hastalığında kullanılan bir ilacın ismini, sosyal medyadan paylaştı. İlaçla ilgili paylaşımlar artınca eczanelerde bir anda ilaç tükendi. Gerçek ihtiyaç sahipleri ilaca ulaşamadı. Livaneli tepkiler üzerine sözde özür dileyerek , “4 yıl Avrupa Konseyi Sağlık Komisyonu üyesi olarak çalıştım. Yazdıklarımı geri alıyor, edindiğim hiçbir bilgiyi paylaşmayacağıma söz veriyorum. Sevda Değil fln paylaşırım, ne güzel eğleniriz” dedi.