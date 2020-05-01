'Korona olan bin 30 yaşlı ve engellimiz var'

Orhan Koç, bütün yaşlıların, bütün kuruluş hizmeti alan bireylerin günde 4 defa sağlık taramasından geçirildiğini ifade etti. Koç, “Teşhis koyulan bin 30 vakamız var. Bu bin 30 vakamızın hastane süreçlerini takip ettik ve 484 yaşlımız ve engellimiz taburcu oldu. İçlerinde 102 yaşında olan da var, 94 yaşında olan da” dedi.