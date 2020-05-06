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  3. Korona, mezar ziyaretlerini de dijitalleştirdi

Korona, mezar ziyaretlerini de dijitalleştirdi

Korona, mezar ziyaretlerini de dijitalleştirdi

Antalya'da, 12 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince bu sektöre yönelip kendi firmasını kurdu.

Çetin, şimdilerde ise koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip, bakımını yaptıktan sonra görüntülü aramayla, dijital ziyaret gerçekleştirme hizmeti veriyor.  

Virüs nedeniyle dışarı çıkmayan Hasret Ergen, bayram öncesi kuzeninin mezarını temizlettikten sonra Çetin ile görüntülü görüşmeyle dua etti.


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