Korona Günlerinde Cep Telefonları ve Tabletler için Yerinde, Hızlı ve Güvenilir Çözüm; CepteTamir
Yeni nesil teknik servis girişimi CepteTamir, koronavirüs döneminde kullanımı çok daha artan cep telefonu ve tabletler için yerinde servis hizmetleri ile kritik bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde de yerinde servis hizmeti vermeyi sürdüren CepteTamir İstanbul'da ev ve ofislere giderek kendi mobil araçları içinde, yerinde tamir hizmeti sağlarken; diğer tüm illere de ücretsiz kargo ile uzmanlığını taşıyor.
Bireysel ve kurumsal müşteriler için cep telefonu ve tablet tamir - bakım hizmetleri sunan CepteTamir, yerinde servis hizmeti sayesinde mobil cihazların tamir ve bakımlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde yapıyor.
Sosyal mesafeyi koruyan çözümler
CepteTamir İstanbul’daki cep telefonu ve tablet kullanıcıları için ev ve ofislere giderek kendi mobil araçları içinde, yerinde hizmet sağlıyor. Diğer illerdeki kullanıcılar da ücretsiz kargo ile hijyen ve güvenliği sağlanmış hizmetlere kolaylıkla erişebiliyor.
Türkiye’nin en hızlı telefon tamircisi
Türkiye’nin yerinde servis hizmeti veren ilk yeni nesil telefon tamir şirketi olan CepteTamir CEO’su Ahmet Turgut, sundukları hizmete ilişkin olarak şunları söyledi; “CepteTamir son 4 yılda her 10 cep telefonu tamir işleminden 8’ini yerinde servis ile gerçekleştirdi. Kişisel verilerine önem veren ve zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar için tamamen orijinal parçalarla hizmet veriyoruz. Hizmetimizin kalitesini sunduğumuz 2 yıl garanti ile güvence altına alıyoruz. Türkiye’nin en hızlı telefon tamircisi olarak ekran ve batarya değişimi gibi tamirleri aynı gün en fazla 2 saat içinde, ana kart tamirleri gibi kapsamlı işlemleri en fazla 3 iş gününde tamamlıyoruz”.
Sokağa çıkma yasağı olan günlerde de hizmet veriyor
CepteTamir, koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında gerçekleşen sokağa çıkma yasağı döneminde de yerinde servis hizmeti vermeyi sürdürüyor.