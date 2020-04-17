Korona 'can pazarı'!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün 81 ilde 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımıyla mahalle ve semt pazarlarında denetim yapıldı. Ülke genelinde 772 semt ve mahalle pazarının kontrol edildiği denetimlerde, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazarcı esnafı ile müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

DURUM İÇLER ACISI



Dün ise yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok saydı. Yarın ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği görüldü. Beylikdüzü semt pazarında ‘seçmece ürün’ yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti. Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Bu ihmalkarlıklara bazı pazarcı esnafının eldivensiz ve maskesiz satış yapması da eklendi. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı.

SOSYAL MESAFE YOK!



Beylikdüzü’ne benzer görüntüler Fatih’ten de geldi. Kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşların maske taktığı ancak tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

AKIN ETTİLER



Kocaeli İzmit’te kurulan semt pazarını dolduran vatandaşlar, uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Semt pazarını dolduran vatandaşlar, tezgahtan elle seçe yasağına da uymadı. Pazarcı esnafı ise vatandaşların tüm uyarılarına rağmen sebze ve meyveleri kendileri seçmeye çalıştığını belirtti. Esnaf Fatih Bayhan, “Elinizle seçmeyin diyoruz, dinlemiyorlar. Poşete koyduğumuz sebzeleri beğenmiyor, istemiyor. Elle seçmenin önüne geçemiyoruz” dedi.