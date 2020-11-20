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  • Korkutan koronavirüs araştırması: 9 güne kadar bulaş riski taşıyor
20 Kasım 2020 Cuma 11:49 | Son Güncelleme:

Korkutan koronavirüs araştırması: 9 güne kadar bulaş riski taşıyor

Korkutan koronavirüs araştırması: 9 güne kadar bulaş riski taşıyor
AA

Koronavirüs hastalarının bulaştırıcılığı enfeksiyonun ilk günlerinde en yüksek seviyede olduğu ve koronavirüsün enfeksiyon başladıktan 9 gün sonrasına kadar çoğalabildiği gözlendi.

Koronavirüs ile enfekte olan kişilerde 9 güne kadar, çoğalma özelliğine sahip virüse rastlandığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, bilim insanlarının, semptom gösteren hastalar üzerinde yapılan 79 küresel çalışmayı inceleyerek virüsün, bulaşın ilk günlerinde en yüksek seviyede olduğu sonucuna vardı.

Çalışmada, boğazdan alınan örneklerde, Kovid-19'un enfeksiyon başladıktan 9 gün sonrasına kadar çoğalabildiği, yine bu örneklerde semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 5 gün içinde viral RNA parçacık miktarının zirveye çıktığı gözlendi.

Semptomların ortaya çıkmasından 17 gün sonrasında bile burun ve boğazdan alınan örneklerde hala aktif olmayan viral RNA parçacıklarına rastlandığı belirtildi.

İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinden Dr. Müge Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kişilerin semptomlar göstermeye başladıktan hemen sonra, semptomlar hafif de olsa karantina konusunda gerçekten desteklenmeleri gerekli. Bazı insanlar sürüntü testinin sonuçlarını alana kadar en bulaştırıcı safhayı geçmiş olabilirler." ifadesini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "Lancet Microbe" dergisinde yayımlanacak.

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