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  3. Korkutan cumartesi! 2 ay sonra kısıtsız ilk hafta sonu
07 Haziran 2020 Pazar 02:42 | Son Güncelleme:

Korkutan cumartesi! 2 ay sonra kısıtsız ilk hafta sonu

Korkutan cumartesi! 2 ay sonra kısıtsız ilk hafta sonu

15 ilde 8 hafta sonra yasağın kalkmasıyla İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nın girişinde kuyruk oluştu. Maske takmayan piknikçiler sosyal mesafeye de uymadı. Alışveriş yapmak isteyenler Tahtakale'yi doldurdu. Boğaz hattında yürüyüş yapan, denize giren veya balık tutanların çoğunun da maske takmadığı görüldü.

8 hafta sonra kısıtlamasız ilk hafta sonunda, vatandaşlar sahile, pikniğe, alışverişe koştu. Piknikçilerin gözde adresi Belgrad Ormanı’nın girişine uzun araç kuyrukları oluştu. Otoparklarda araç park edecek yer kalmadı. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi koruması dikkat çekti.

EMİNÖNÜ YOĞUN

Bazı vatandaşlar Mısır Çarşısı ve Tahtakale’de alışveriş yaptı. Sokaklarda maske ve sosyal mesafe önlemine dikkat edildiği görülürken, önlemleri umursamayan çok sayıda vatandaş da dikkatlerden kaçmadı.

BALIĞA KOŞTULAR

Balık tutkunları, 2 ay aranın ardından, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı ilk hafta sonu da balık tutmak Galata Köprüsü’nün yolunu tuttu. Vatandaşlar, tatil günü doya doya balık tutmayı özlediklerini söylerken, yunuslardan dolayı balık azlığından şikayet etti.

YOLLAR TIKLIM TIKLIM

Kontrollü normal hayata geçişin kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Bazı ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk gün boyu sürdü. 

DENİZE KAVUŞTULAR 

İstanbul’da vatandaşlar sahillere akın etti. Boğazda denize giren de vardı, yürüyüş yapıp balık tutan da. Zeytinburnu ve Bakırköy’de bazı vatandaşlar, sahil kenarında piknik yaptı. Sarayburnu’nda ise çok sayıda vatandaş serinlemek için denize girdi.

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