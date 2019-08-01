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Korkunç olay! Küçük çocuk boğazından bıçaklandı

Korkunç olay! Küçük çocuk boğazından bıçaklandı

Sokakta hiçbir şeyden habersiz oyun oynarken bir anda boğazından bıçaklanan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Cihan Gider’e, kimliği belirsiz başka bir küçük kız çocuğu bıçakla saldırdı.

Boğazından yaralanan Cihan Gider, İnternet kafeye girerek yardım istedi. Ancak Küçük Cihan yardım istedikten hemen sonra olduğu yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale ardından hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Cihan Gider, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Cihan Gider’e neden saldırdığı belirlenemeyen ve olay yerinden koşarak ortadan kaybolan küçük kız çocuğu için arama çalışmaları başlattı.

(AA)

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