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Korkunç olay! Kol ve bacakları olmayan ceset bulundu

Korkunç olay! Kol ve bacakları olmayan ceset bulundu

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğinin tespit ve cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetide kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tüm iş yeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


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