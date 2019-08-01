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  3. Kilis'te işçileri taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te işçileri taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te işçileri taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu  27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol  ayrımında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi  yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki  hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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