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  3. Korkunç cinayet! 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'da 17 yaşındaki kız çocuğu, pompalı tüfekle öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Ceren Kultaş (17), arkadaşının kullandığı otomobil ile bir akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşının otomobili yıkadığı sırada cep telefonu ile konuşan Kultaş'a, kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu, pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ceren Kultaş (17), arkadaşının kullandığı otomobil ile İzmir-Ankara kara yolu Taytan Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Arkadaşının otomobili yıkadığı sırada cep telefonu ile konuşan Kultaş'a, konuşmanın ardından motosiklet ile akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.


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Korkunç cinayet! 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü
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