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  3. Korkunç banka soygunu! Etrafa ateş açarak kaçtı

Korkunç banka soygunu! Etrafa ateş açarak kaçtı

Korkunç banka soygunu! Etrafa ateş açarak kaçtı

İstanbul Avcılar'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 30 bin lirayı alarak kaçtı.

Olay, Avcılar'daki Cihangir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde bulunan bir bankada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi bankaya geldi. Silahını banka görevlilerine doğrultan şüpheli kasadaki parayı istedi.

"ÇOCUĞUM HASTA" DEYİP SOYGUN YAPTI

Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA-İHA)

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