Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Korkmayın, Türk askeri sizi de kurtaracak'

'Korkmayın, Türk askeri sizi de kurtaracak'

'Korkmayın, Türk askeri sizi de kurtaracak'

Afrinli yetimler, Barış Pınarı Harekatı’ndaki kahramanlara selam gönderdi, bölge halkına seslendi: “Korkmayın, Türk askeri sizi korur.” 

“Mehmetçik’e Selam Gönder” kampanyasına bir destek de Afrinli yetimlerden geldi. Afrin’de Süleyman Halebi Yetim ve Kültür Merkezi’ndeki çocukların çektiği video yürekleri titretti: “Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden TSK ve Suriye Milli Ordusu’na bizi buradaki teröristlerden kurtardıkları için teşekkür ederiz. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halka korkmamalarını, Türk askeri ve Milli Ordu’nun onları kurtaracağını söylemek istiyoruz.”  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!
Müge Anlı canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medyada trend oldu
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
<p>Afyonkarahisar´ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüşt

Bu Ailenin Her Şeyi Yanıyor...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Isınmak için tüketiliyordu! Faydalarını duyunca inanamayacaksınız!