'Korkmayın, Türk askeri sizi de kurtaracak'

“Mehmetçik’e Selam Gönder” kampanyasına bir destek de Afrinli yetimlerden geldi. Afrin’de Süleyman Halebi Yetim ve Kültür Merkezi’ndeki çocukların çektiği video yürekleri titretti: “Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden TSK ve Suriye Milli Ordusu’na bizi buradaki teröristlerden kurtardıkları için teşekkür ederiz. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halka korkmamalarını, Türk askeri ve Milli Ordu’nun onları kurtaracağını söylemek istiyoruz.”