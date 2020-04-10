Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Koray Avcı sakalsız hali nasıl? İşte son hali…

Koray Avcı son hali sanatçının hayranları tarafından merak ediliyor. Şarkıcı ve söz yazarı Koray Avcı korona virüse dikkat çekmek amacıyla 12 yıl sonra sakallarını kestiğini açıkladı. Avcı’nın sakalsız hali ise özellikle sosyal medyada gündem konusu oldu. Koray Avcı son hali haberimizde…

KORAY AVCI SAKALSIZ HALİ

Şarkıcı Koray Avcı, koronavirüs salgını devam ederken, yapılan ‘evde kal’ çağrılarına dikkat çekmek istediğini söyledi. 12 yıl aradan sonra sakallarını kestiğini vurgulayan Avcı, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu;

“EVDE KAL ÇAĞRISINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAKALLARIMI KESTİM!

Çok uzun zaman oldu. En son sakallarımı kestiğimde 18 yaşındaydım. Kırmızı çizgilerimi sizler için darma duman ediyorum. Beni sakallı görmek isteyenler bir hafta sabretmeli. Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır. Konumuza dönecek olursak; İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum. Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın. Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum. Tüm sağlık çalılanlarına sabır ve güç diliyorum. Biz elimizden geldiğince canlı yayın yaparak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın... Hepinizi çok özledim.”