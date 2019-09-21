Köprülü Amcazede lakaplı Osmanlı Devleti Kaptanıderyası kimdir? Güven Bana sorusu

Köprülü Amcazede lakaplı Osmanlı Devleti Kaptanıderyası kimdir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Köprülü Amcazede lakaplı Osmanlı Devleti Kaptanıderyası kimdir?

A: Hayreddin Paşa

B: Ali Paşa

C: Mehmed Paşa

D: Hüseyin Paşa

Doğru cevap: Hüseyin Paşa