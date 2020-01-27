Köprüde çifte dehşet! Kız arkadaşını araçta öldürüp denize atladı

DEVRİM TOSUNOĞLU

istanbul Fatih’te dün sabah iddiaya göre Mehmet Keleş, otomobilinde kız arkadaşı Ece Alça ile tartıştı. Keleş, bu sırada genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Anadolu yakasına doğru ilerleyen katil zanlısının otomobiline 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir motosiklet arkadan çarptı. Otomobili durduran Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Olay yerine gelen polis, otomobildeki kadın cesediyle karşılaştı. Yaralı motosiklet sürücüsü Saffet Özarslan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAMIŞ

Cesedin bulunduğu otomobil çekiciye konularak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Kapalı otoparka çekilen araçta yapılan incelemenin ardından Alça’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Alça’nın boğazından ve göğsünden bıçaklandığı öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Katil zanlısı Mehmet Keleş’in cansız bedeni Üsküdar açıklarında bulundu. İntihar eden Mehmet Keleş’in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan 19 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Caniden geriye cinayeti işlediği otomobille çektirdiği fotoğrafları kaldı.