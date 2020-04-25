Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biriydi... 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ. ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi.

Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut S., tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Davut'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

(DHA)