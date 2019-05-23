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  3. Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı.

(DHA)

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