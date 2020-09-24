Kop Dağı Tüneli'nde patlama: AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı

Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. AFAD ekipleri, göçük içerisinde kalan 8 işçiye ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre yararlılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.



İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.