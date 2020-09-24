24 Eylül 2020 Perşembe 17:14 | Son Güncelleme:
Kop Dağı Tüneli'nde patlama: AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı
AA
Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlama sonucu 8 işçi göçük içerisinde mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından göçükten çıkarılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. AFAD ekipleri, göçük içerisinde kalan 8 işçiye ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.
AA'da yer alan habere göre yararlılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.