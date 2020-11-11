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11 Kasım 2020 Çarşamba 08:12 | Son Güncelleme:

Konya'da uçak düştü iddiası... Valilik açıklama yaptı

Konya'da uçak düştü iddiası... Valilik açıklama yaptı
DHA

Konya'da uçak düştü iddialarına ilişkin Valilik yaptığı açıklamada "Uçak Düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." dedi.

Konya Valiliği, akşam saatlerinde Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi'nde endişe yaratan patlama sesinin, sosyal medyada uçak düştüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yaptı. Valilik açıklamasında 'Yapılan araştırmada Uçak Düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.' ifadeleri yer aldı.

DHA'da yer alan haberde, bugün saat 19.30 sıralarında Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi yakınlarında patlama sesi duyuldu. Mahalle sakinlerini endişelendiren patlama sesinin ardından jandarma bölgede arama başlattı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sırada sosyal medyada yolcu uçağının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Konya Valiliği'nin twitter hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Valilik açıklasında şu ifadelere yer verildi:

'10 Kasım 2020 tarihinde; Medyaya yansıyan 'Konya Akkisse'deki Patlamanın Nedeni Uçak Düşmesi Mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır."
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