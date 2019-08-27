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  3. Konya'da toprak kayması: 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Konya'da toprak kayması: 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Konya'da toprak kayması: 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyrukluların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Oyun oynadıkları sırada yaşanan göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) yaşamını yitirdi. Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçükten çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(AA)

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