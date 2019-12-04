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  3. Konya'da okullar tatil mi? 5 Aralık Konya'da okullarda kar tatili var mı?

Konya'da okullar tatil mi? 5 Aralık Konya'da okullarda kar tatili var mı?

Konya'da okullar tatil mi" 5 Aralık Konya'da okullarda kar tatili var mı"

Konya'da okullar tatil mi? merak ediliyor. Havaların soğuması ve bazı illerde kar yağışlarının başlaması ile okullarda yapılan kar tatilleri de gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Konya'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ve okulların tatil edilme durumunun olup olmadığını araştırıyor...

Konya'da okulların kar nedeni ile tatil edilip edilmediği merak ediliyor. 5 Aralık Konya'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doğu illerinde başlayan kar yağışlarının iç kesimleri de etkilemesi ile ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yarın Konya'da kar var mı? Konya'da okullar tatil mi? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

5 ARALIK KONYA'DA KAR VAR MI?

05 Aralık 2019 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 3, 

06 Aralık 2019 Cuma günü güneşli, sıcaklık 8, 

07 Aralık 2019 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 9, 

08 Aralık 2019 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 8.


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