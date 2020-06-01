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  3. Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama
01 Haziran 2020 Pazartesi 11:32 | Son Güncelleme:

Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama

Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama

Son Dakika Haberleri.. Konya'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de ülkeye izinsiz silah sokan ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen 21 adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evleri ile silah imalathanesi olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramada, 20 tabanca, 105 tabanca mermisi, 29 tabanca şarjörü, 5 av tüfeği, 11 tabanca namlusu, 7 tabanca kutusu, 1 sahte kimlik ve 350 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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