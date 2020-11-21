21 Kasım 2020 Cumartesi 15:14 | Son Güncelleme:
Konya'da havalandılar: Türk ve İngiliz jetleri eğitim uçuşu gerçekleştirdi
NATO eğitimleri kapsamında Türk F-16'ları ve İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetler, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiliz jetleri ile Türk F-16 uçaklarının eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi."