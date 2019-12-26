Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9416
  • 6,5963
  • 286.882
  • 114433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasında yazışmalar olduğu belirlendi. Yazışmalarda genel olarak, terör örgütüne eleman, para, malzeme temini konuları ve kentte yapılması planlanan eylemle ilgili yerin keşif çalışması hakkında bilgiler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine ve illegal eğitim kurumlarına operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İHA


'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması
'Aleyna Tilki kimmiş gösteririm'
Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir aşk mı yaşıyor?
Derbide barıştılar
<p>Libya’da haber çekimi için bulunan HaberTürk çalışanı Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Hasan Dönme

Terörist Hafter, Libya’da Türk Gazetecileri Hedef Aldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Boğazın görünmeyen koruyucuları