Konya'da büyük dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için en önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı’ndaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu’na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya’nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğin de çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum” dedi.

TİCARETİ CANLANDIRACAK



“Mevlana Çarşısı’nı yapanlar da Konya’nın iyiliğine, güzelliğine yaptı. Biz de işlerimizi yaparken 30 yıl sonra acaba bize ne derler, şehir nereye gelir onu düşünerek yapmayı arzu ediyoruz” diyen Başkan Altay, sözlerine şöyle devam etti: “Ama bu tartışmalı konu Konya’nın gündeminden kalkmış olacak. Aslında yapmaya çalıştığımız 2023, 2053 ve 2071 Konyasına hazırlık. Konya her şeyin en güzelini hak ediyor. Sultan Alaaddin’in, Hz. Mevlana’nın, Şems’in dolaştığı sokaklardayız. Burası onların mekanı ve biz de torunlarımıza bu bilinçle buraları emanet etmek istiyoruz. İnşallah ticaretin daha canlandığı, değerlerin çok daha güzel olduğu bir çarşı haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz.”

SES GETİRECEK PROJE



Esnafa mahcup olmadan dönüşüm projesini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu yapıyla birlikte aslında hedeflediğimiz şey; Bedesten’e doğru, Aziziye’ye doğru, İplikçi’ye, Alaaddin’e ve Şems’e doğru bir hareket oluşturmak. Sadece Konya’da değil, Türkiye’de çok ses getirecek bir proje olacağına inanıyorum. Tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde yüz mutabakatla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Sözleşme süremiz 14 ay ama biz 2021 yılının eylül ayına kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz geldiğinde Konya’ya yakışır bir mekan haline gelecek” diye konuştu.

YAPILAMAYACAK İŞ YOK



Başkan Altay, süreci başarıyla yöneten bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Ama şunu gördük ki, kararlı ve adil olduğunuzda yapılmayacak iş yoktur. Rabbim bizi bu çizgiden çıkarmasın. Bu çizgide çalışmaya devam ettirsin. Şehr-i Emin sıfatıyla Konyalının her türlü sorununu çözmek için güç ve kuvvet versin” dedi. Mevlana Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi mağdur etmedi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu büyük dönüşüm projesi çok daha güzel olacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı şehre bir damga vuracak. Mevlana Türbesi’nin önünde olması gereken de buydu. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlanacak ve teslim edilecek. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KONYA İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NA HAZIRLANIYOR



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’nın farklı branşlarda dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuları en güzel şekilde ağırlayacağını belirtti.

2021 yılının eylül ayında Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla olimpik yüzme havuzunun temel atma töreni ile okullara kazandırılan spor salonlarının açılışı ve Genel Koordinatörlük Hizmet Binası’nın açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük organizasyona hazırlandığını belirterek, “5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’ya bereket getirmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Konya en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için bir hazırlık içerisinde. Olimpiyatların 4’üncüsü Bakü’de, Azerbaycan’da gerçekleştirildi. Bu vesileyle Azeri kardeşlerimize her türlü desteğe hazır olduğumuzu; hem ülke olarak hem millet olarak onları desteklediğimizi, dualarımızın onlarla olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

ÖRNEK BİR ORGANİZASYON



Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’da yapılmasının bir diğer anlamı da şu anda İslam dünyasının en çok ihtiyacı olan birlik mesajların verileceği organizasyon olmasıdır. Herhalde bu mesajı en iyi şekilde verecek yer de Konya’dır. Hazreti Mevlana’nın geçmişten itibaren ifade ettiği; bir olalım, birlik olalım söylemini de inşallah 2021’de tüm dünyaya haykırmış olacağız.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “Hedefimiz her şeyin en güzeline layık olan insanımızın kalite standartlarını her daim daha yukarılara taşımak. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun, sporcunun, gençlerin en büyük dostu. Bunu en güzel şekilde icraatlarla ortaya koyan bir lider. Biz inşallah Konya’yı bu gerçekleştireceğimiz tesislerle sporda ulusal anlamda bir şehir olarak daha yukarıya taşıyacağımız gibi; uluslararası noktada bir spor turizmi destinasyonu olması açısından da çok ama çok daha yukarılara taşıyacağız. Bizim hedefimiz yarınların şampiyonlarını daha güçlü şekilde yetiştirmek. Her alanda sporcularımızı daha çok geliştireceğiz, daha güçlü yetiştireceğiz” dedi. Bakan Kasapoğlu, Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula yaptırılan spor salonlarının açılış programlarına da katıldıktan sonra Konya 2021 Genel Koordinatörlük Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL MİLLET BAHÇELERİNDEN BİRİ BURADA



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapımına devam ediyen Konya Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi ile Konya’nın çok önemli bir kazanım elde ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Eski stadyum alanında yaklaşık 108 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Bunun içinde yaklaşık alanın yüzde 8’i büyüklüğünde bir cami inşaatı gerçekleşecek. 45 bin metrekarelik çim alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortları, restorasyonu, kafeteryası, Millet Kıraathanesi’nin bulunduğu, Konya’ya yakışır bir alanı inşa ediyoruz. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum projenin başlangıcından sonuna kadar yanımızda oldu. Hem planlanmasında hem de finansmanında desteğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımıza tüm TOKİ personeline teşekkür ediyoruz. İnşallah 52 milyon liralık bir para harcanarak 2021’in haziran ayında burası Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi haline dönüşecek” dedi.

ASELSAN İLE SAVUNMA SANAYİİNİN MERKEZİ OLACAK



Konya’yı savunma sanayiinin merkezlerinden yapacak ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası’nda çalışmalar hızla sürüyor. ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’ya gelmesinde büyük emek harcadıklarını ifade eden Başkan Altay, “ASELSAN Fabrikası, yerel sanayimize destek olacak, istihdamı artıracak ve şehrimize savunma sanayiinin merkezi olma yolunda önemli bir katkı sağlayacak. Allah’ın izni ile şehir olarak kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. Aynı duyguları paylaşan, aynı yolda yürüdüğümüz tüm hemşerilerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Huğlu ve Üzümlü mahallelerindeki fabrikaların da 50’den fazla ülkeye silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Gururumuz olan Huğlu ve Üzümlü mahallelerimiz de bu alanda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Fabrikalarda çalışan tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

50 YILLIK ALTYAPI PLANLANIYOR



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, taşkın dönemlerinde su baskınlarının önlenmesi, suların sağlıklı bir şekilde şehirden uzaklaştırılması ve kanalizasyon sisteminin rahatlatılması amacıyla Konya Kanalizasyon Master Planı’nı hayata geçiriyor. Proje kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde görmek üzere Keçili Kanalı inşaatını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da master planlarıyla çok önemli altyapı yatırımları yapıldığını ifade etti.

4 ANA BÖLGEDE SIKI ÇALIŞMA



50 yıllık bir planlama neticesinde Konya’da altyapı eksiklerini tamamlamak için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar 45 milyon liralık ihalesi gerçekleştirilmiş, yapımı tamamlanan işimiz var. İnşallah bunlar tamamlandığında şehrimizde çok önemli bir rahatlama olacak” dedi. Taşkın önleme ile ilgili 4 ana bölgede çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Başkan Altay, “Birincisi, Otogar ve Real bölgesinde anahat yaparak su taşkınlarının, yağmur suyu taşkınlarının önlenmesini planlıyoruz. İkincisi, Beyşehir Yolu’ndaki hattımızın Karatay Sanayi üzerinden Ankara Yolu’na bağlanmasıyla o bölgede bir rahatlama olacak. Üçüncüsü, Akıncılar ve Kent Plaza arasında bir anahat yaparak o bölgedeki, Dedeman kavşağındaki su baskınlarını önlemeye çalışıyoruz. Son olarak da Meram Yeniyol, Meram Eskiyol ve Azerbaycan Caddesi’ndeki hatlarda merkez bağlantıları kesilerek Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlanması ile ilgili süreçler devam ediyor. Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde projelendirilen 40 kilometrelik hattın 23 kilometresini böylece başlatmış oluyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da 17 kilometreyi tamamlayarak 50 yıl Konya’nın altyapı sorunu yaşamaması için gerekli önlemi almış olacağız” dedi.