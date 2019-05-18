Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu
Konya’nın Ilgın ilçesinde bir kişi kendine ait tarlada ölü bulundu.
Mehmet Yıldız (69) ilçeye bağlı Ayvatdede Mahallesi’nde kendine ait tarlaya çalışmaya gitti. Yıldız, iftarda eve gelmeyince tarlaya aramaya giden yakınları, Yıldız'ı yerde hareketsiz buldu.
Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Ekipler yaptığı incelemede, darp ve kesici alet izine rastlamadı.
Yıldız'ın cesedi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)