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02 Ekim 2020 Cuma 08:30 | Son Güncelleme:

Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DHA

Konya'nın Ereğli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ereğli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.03'te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, Ereğli ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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