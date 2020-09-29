29 Eylül 2020 Salı 21:43 | Son Güncelleme:
Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem!
Son dakika deprem haberi Konya'dan geldi. Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 21.28'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem 7.33 km derinlikte gerçekleşti.
Konya'nın Tuzluçku ilçesinde saat 21.28'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 7.33 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaştı.