Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem!

Konya'nın Tuzluçku ilçesinde saat 21.28'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 7.33 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak paylaştı.