Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 15'e yükseldi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 kişiden 11'ini gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

AA