Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,4266
  • 258.936
  • 98108.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Konuşmak için gitti, dehşet saçtı! Damat vahşeti!

Konuşmak için gitti, dehşet saçtı! Damat vahşeti!

Konuşmak için gitti, dehşet saçtı! Damat vahşeti!

Bursa’da eşinden boşanmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan cinayet kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü.

Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sporundan çok güzelliği ile konuşuluyor
Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
<p>Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Kız Arkadaşıyla Tartışan Gence ´Osmanlı Tokadı´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

Mısır'ın en gizemli piramidi ziyarete açıldı!