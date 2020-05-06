Kontrollü Sosyal Hayat nedir? Koronavirüs 2. dönemde neler olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Corona Virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. "Türkiye'miz Corona Virüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır." diyen Bakan Koca, "Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz." ifadelerini kullandı. İşte son gelişmeler..

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT NEDİR?



"Türkiye'miz Corona Virüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır." diyen Bakan Koca, "Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz." ifadelerini kullandı. "Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz." diyen Koca, İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır." dedi.

KORONAVİRÜS 2. DÖNEMDE NELER OLACAK?



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Türkiyemiz Corona Virüsle mücadelenin ilk dönemini tamamlamıştır.

Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti.

Altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şuanda Corona V,rüsle mücadelenin 2. döneminin ilk günlerindeyiz.

Başarı bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak ve uymak başarının garantisidir.

Tedbirlere uyulmasaydı bulunduğumuz noktaya gelmemiz söz konusu olamazdı.

Yaşama alanımız genişliyor ama aynı tedbirleri geniş alanda uygulamaya geçiyoruz.

Sosyal hayat için kontrolü elimize alıyoruz.

Her mücadelenin mutlaka bir ödülü vardır. Tüm dünyanın model almaya çalıştığı başarının sahipleri olarak, 83 milyon bu başarının ödülünü almayı hak ediyor.

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmedir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir.

2. DÖNEMİN İSMİ: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı 2. dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı.

2. dönemdeki hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir.

Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz. İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır.

Bu dönemde uygulanacak 2 kural var. Birincisi dışarı çıkacaksak maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.

Sosyal mesafeyi ayarlayamazsak maske işe yaramayacaktır.