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Kontrolden çıkan kamyonet duvarda asılı kaldı

Kontrolden çıkan kamyonet duvarda asılı kaldı

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, Üzeyir T. idaresindeki 34 ACE 704 plakalı kamyonet, Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki parkın istinat duvarında asılı kalan araçtan Üzeyir T. ve yanındaki oğlu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kamyonet daha sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

(AA)


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