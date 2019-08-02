Komşusu Japon avukata 3 ay yaklaşamayacak
İstanbul Barosu’na kayıtlı Türkiye’nin tek Japon avukatı Keiko Torigoe (46), alt kat komşusu Fatma Polat (73), damadı Yunus Tanrıverdi ve kızı Zeliha Tanrıveri tarafından 5 yıl önce darp edildiğini, 1 ay önce de hakarete uğradığını belirterek korunma talep etti.
Neslihan KESKİN
Klimasından su aktığı gerekçesiyle Şişli’deki ofisinde konut dokunulmazlığının ihlal edildiğini öne süren Torigoe, Fatma Polat’ın kendisine, “Hayvan, terbiyesiz” diye bağırdığını söyledi. Mahkeme, Yunus ve Zeliha Tanrıverdi çiftinin bir ay, Fatma Polat’ın da 3 ay Keiko Torigoe’nin ikametine ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.
Karara uymayana 3 gün hapis cezası
Mahkeme kararına aykırı davranması halinde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak olan Fatma Polat, suçlamaları reddetti. “Asıl korunması gereken benim" diyen Polat’ın uzaklaştırma cezasının kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi.