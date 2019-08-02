Komşusu Japon avukata 3 ay yaklaşamayacak

Neslihan KESKİN

Klimasından su aktığı gerekçesiyle Şişli’deki ofisinde konut dokunulmazlığının ihlal edildiğini öne süren Torigoe, Fatma Polat’ın kendisine, “Hayvan, terbiyesiz” diye bağırdığını söyledi. Mahkeme, Yunus ve Zeliha Tanrıverdi çiftinin bir ay, Fatma Polat’ın da 3 ay Keiko Torigoe’nin ikametine ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

Karara uymayana 3 gün hapis cezası

Mahkeme kararına aykırı davranması halinde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak olan Fatma Polat, suçlamaları reddetti. “Asıl korunması gereken benim" diyen Polat’ın uzaklaştırma cezasının kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi.