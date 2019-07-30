Komşunun köpeği için keşif

Hilal YILDIRIM

Ö.B. isimli vatandaş mahkemeye başvurarak apartmanda köpek besleyen komşusundan şikayetçi oldu. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, köpeklerin apartmandan uzaklaştırılması kararı verilmesini talep etti. Davayı kabul eden mahkeme, Ö.B.’nin şikayetini haklı buldu, apartmanın yönetim planına göre “apartmanda kendi bağımsız bölümlerinde ve eklentilerinde kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanlar dışında başka hayvan besleyemezler, besledikleri hayvanların diğer kat sakinlerini rahatsız etmemelerini göz önünde bulundururlar” düzenlemesi içerdiğine dikkat çekerek köpeklerin apartmandan çıkartılmasına karar verdi.

Köpeklerin sahibi kararı temyiz etti. Yargıtay, yönetim planında köpek beslenmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığına dikkat çekerek kararı bozdu. Yargıtay köpeğin rahatsızlık verdiğine ilişkin keşif yapılarak somut verilere (köpeğin cinsi, rahatsızlık verip vermediği, saldırgan olup olmadığı, gürültü seviyesi vs hususların belirlenmesi) göre rapor hazırlanması gerektiğine hükmetti.