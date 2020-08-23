Komşuna sahip çık, huzurlu yaşa

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum polisi, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için apartmanda yaşayan vatandaşları, komşuluk bağlarının geliştirilmesi yönünde bilgilendirdi. Seyhan’da ‘Komşunu Kolla’ projesi başlatan ve kapıları tek tek çalan polis, vatandaşlara ‘Komşunu ne kadar tanıyorsun?’ diye sordu. Verilen cevaplar karşısınd çoğu mahalle sakininin komşusunu tanımadığı ortaya çıktı.

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Polisler, apartman sakinlerine bilgilendirici broşürler dağıtarak, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Vatandaşlara tatile gittiklerinde komşularına haber vermelerini, komşuları evde olmadıklarında dairelerinden ses gelmesi ve tanımadıkları kişilerin içeri girdiğini görmeleri gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaları gerektiği anlatıldı. “Siz komşunuza sahip çıkın ki komşunuz da size sahip çıksın” uyarısında bulunan polis, “Birbirinizden haberiniz olsun” dedi.

HIRSIZLIK FIRSAT SUÇU



Hırsızlığın bir ‘fırsat suçu’ olduğuna dikkat çeken ekipler, “Hırsızlara fırsat vermeyelim. Tehlikeyi önceden tahmin etmek ve gereken tedbirleri almak; riski azaltan en önemli etkenlerden biridur” uyarısında bulundu.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?



- Apartman giriş kapısından zile basıldığında; kişiyi tanımıyorsanız açmayın.

- Evden ayrılırken kapıyı mutlaka kilitleyin. Kapı ve pencere kilitlerinizin sağlamlığına dikkat edin.

- Evinizde kıymetli mücevherat ve yüklü miktarda para bulundurmayın.

- Evinize kamera taktırın. Yeni taşındıysanız kapı kilidini değiştirin.

- Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik ve su saati yanına koymayın.